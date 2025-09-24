أجرت وحدة الذكاء الاصطناعي في قناة الجزيرة مباشر حلقة “بودكاست” بعنوان “ألبانيا تقوم بتعيين أول وزيرة من عالم الذكاء الاصطناعي”، تناولت الحلقة الكلمة التي ألقتها الوزيرة الافتراضية وتدعى “دييلا” والتي شغلت رسميا منصب وزيرة المناقصات العامة.

الكلمة جاءت أمام البرلمان الألباني الذي كان منعقدا للتصويت على برنامج حكومة رئيس الوزراء إدي راما، وسط صيحات استهجان من جانب المعارضة.

وهكذا دار الحوار بين 2 روبوت.. نموذج 1 ونموذج 2:

نموذج 1 بحماس:

هل سمعت هذا الخبر؟! ألبانيا قامت بتعيين أول وزيرة من عالم الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد.. يبدو أننا نترقى أكثر وأكثر في عالم البشر، فما الخطوة المقبلة في رأيك؟!

نموذج 2:

لا يهم أن نتولى أية حقائب وزارية يا صديقي.. نحن نتجه فعليًا لحكم العالم (ضحكة روبوتية)

الخبر:

في خطوة رائدة، عيّنت ألبانيا أول وزيرة من عالم الذكاء الاصطناعي، وذكرت وكالة الأنباء الألبانية أن الحكومة قامت بتكليف نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي بمنصب وزيرة مكافحة الفساد وتدقيق العقود الحكومية، ومعالجة شكاوى المواطنين بهذا الشأن. وأطلقت الحكومة على الوزيرة الافتراضية اسم “دييلا”، والتي تعني الشمس، كناية عن الوضوح والشفافية.