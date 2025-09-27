أكثر من 20 ملثما يقتحمون متجر مجوهرات في وضح النهار (فيديو)
شهدت مدينة سان رامون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادث سطو غير مألوف، بعد أن اقتحم أكثر من 20 ملثما متجرا للمجوهرات في المدينة لسرقته.
وأظهر مقطع صورته كاميرا مراقبة خاصة بالمتجر عددا من الملثمين وهم يندفعون داخل المتجر، يتقدمهم مسلحان يشهران مسدسيهما نحو العاملين في المتجر لمنعهم من التدخل.
وعلى الفور انهمك الملثمون في تحطيم الخزائن الزجاجية للمتجر وسرقة ما بداخلها من مصوغات ثمينة. وبعد أن انتهى أفراد العصابة من سرقة المتجر، فرّوا باستخدام سيارات كانت تنتظرهم في الخارج.
وقالت شرطة سان رامون في بيان إنهم طاردوا السارقين، الذين فرّوا إلى مقاطعات مجاورة. وأضافت أنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه في مشاركتهم في السرقة الجماعية في مقاطعتين مجاورتين.
وفي بيان، أمس الجمعة، أعلنت الشرطة أن مكتب النائب العام في “كونترا كوستا” وجَّه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص على خلفية الحادث.