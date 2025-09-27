“غزاوي مان”.. كيف نربي أبناءنا على التعلق بالأبطال الحقيقيين؟ داعية يرد (فيديو)

ناقشت حلقة جديدة من برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر، كيف يجيب الوالدان عن سؤال الطفل لماذا يُقتل أهل غزة بينما هم أهل قرآن وثبات ودين؟ وكيف نخفف أثر المشاهد المروعة على نفسية الصغار؟

وأجاب ضيف البرنامج الشيخ علاء جابر الداعية الإسلامي بأننا في “دار ابتلاء”، مستشهدا بقول الله عز وجل: {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا}.

وأضاف أن الحياة اختبار، وأن للثبات أجرا ومكانة، والشهادة هي الأمنية الأعظم والمقصد السامي والبذل في سبيل الحق يمكن تقديمهما كقيمة سامية للأطفال، مستبدلا شخصيات الخيال الأسطورية بنماذج واقعية من أهل الإيمان والثبات.

نماذج يحتذى بها

ودعا الشيخ الأهالي إلى أن يجعلوا من أبناء غزة وثباتهم نموذجا يحتذى به، بدلا من التعلق بشخصيات وهمية مُصطنعة فيكون “غزاوي مان” بدل “سبايدر مان” و”باتمان”.

وأكد أن على الوالدين سرد الحكايات الواقعية التي تزرع معنى التضحية والشجاعة، مع توضيح الأبعاد الأخلاقية والدينية لما يحدث.

وأن يفهم الولد وأن تفهم البنت أننا حقا نصنع هذا ونقدم أرواحنا في سبيل أن نوقف الظالم عن ظلمه.