وفاة عريس أثناء حفل زفافه.. وفيديو يوثق اللحظة المفجعة وسط صدمة المعازيم (شاهد)
تحولت أجواء الفرح في لحظة كان يفترض أن تكون بداية حياة جديدة، إلى صدمة مأساوية بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر، بعد وفاة العريس الشاب بسكتة قلبية مفاجئة خلال مراسم زفافه.
فبين الزغاريد والتهاني، وبينما كانت الأنظار متجهة نحو العريس وعروسه وهما يرقصان وسط الحفل، شعر العريس بألم شديد وسقط مغشيا عليه وسط قاعة الاحتفال.
حاول الحاضرون تقديم الإسعافات الأولية ونقل العريس سريعا إلى مستشفى كوم أمبو، لكن الأطباء أعلنوا وفاته قبل أن يكتمل زفافه.
من عرس إلى جنازة
نزل الخبر كالصاعقة على أهله ومحبيه، الذين لم يصدقوا أن الشاب الذي كانوا يزفونه إلى عروسه قد فارق الحياة في لحظة، ليتحول المشهد من عرس إلى جنازة.
مات أثناء زفته.. لحظة سقوط عريس أسوان داخل قاعة الفرح أمام أعين عروسته ووفاته pic.twitter.com/XgtKoifQI2
عم الحزن المدينة بأكملها، وشارك الأهالي في تشييع جثمان العريس إلى مدافن العائلة وسط دموع وألم كبيرين.
وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء للعريس، وعبر روادها عن صدمتهم بعبارات مؤثرة.