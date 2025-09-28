سيارته دُمرت تماما.. تعرُّض أحمد السقا لحادث سير والكشف عن تطورات حالته الصحية

تعرَّض الفنان المصري البارز أحمد السقا لحادث سير، السبت، أثناء وجوده على طريق الواحات، إذ اصطدمت السيارة التي كانت تقلّه، ويقودها سائقه الخاص، بحجر خرساني كبير على جانب الطريق.

وتداولت وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارة التي كانت تُقلّ السقا، معبّرين عن حزنهم الشديد، وداعين له بالسلامة وألا يكون قد تعرَّض لأذى نتيجة هذا الحادث الكبير.

وأكد مدير أعمال السقا محمد حسن في تصريحات تلفزيونية أن الفنان لم يتعرض لأي إصابات جسدية أو كسور، لكنه توجه إلى الطبيب لإجراء فحوص روتينية للاطمئنان على صحته، وأنه الآن موجود في منزله.