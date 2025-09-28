ألمانيا تهدر 11 مليون طن من الطعام سنويا

حذر وزير الزراعة الألماني ألويس راينر من حجم الهدر الكبير للغذاء في ألمانيا، مشيرا إلى أن المواطنين يتخلصون سنويا من نحو 11 مليون طن من المواد الغذائية، وهو ما يمثل ضربة للاقتصاد وللبيئة على حد سواء.

وأكد راينر أن الحد من هذا الهدر الضخم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون مشترك بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن نحو 60% من النفايات الغذائية تأتي من المنازل.

وتطلق ألمانيا، الاثنين المقبل، حملة وطنية جديدة تحمل شعار “طعام لا يصلح للرمي في سلة المهملات”، وتهدف إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بشأن ضرورة إعادة التفكير في استهلاك المواد الغذائية، وتقليل كمية الطعام المهدور، في ظل وفرة الإنتاج والعرض المتوافر في الأسواق الألمانية.

وبحسب بيانات الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلكين، فإن المواد الغذائية غالبا ما تُرفع من على أرفف المتاجر قبل 5 أيام من انتهاء تاريخ صلاحيتها، مما يسهم في زيادة كمية الهدر.

وأشار الاتحاد أيضا على موقعه الإلكتروني إلى أن قيام بعض الأفراد بجمع الطعام من صناديق القمامة هو أمر شائع، رغم كونه غير قانوني.

وكانت الحكومة السابقة قد درست إمكانية تقنين هذه الممارسة جزئيا، لكن الولايات الألمانية الست عشرة لم تتمكن من الاتفاق على مبادئ توجيهية موحدة، وهو أمر ضروري ضمن النظام الاتحادي الألماني لضمان تطبيق أي تدابير على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، أوضح متحدث باسم وزارة الزراعة أنه لا توجد حاليا أي مبادرات جديدة قيد التخطيط بشأن تقنين جمع الطعام المهدور، مؤكدا أن التركيز الحالي ينصب على التوعية وتحفيز المواطنين على التقليل من الهدر في منازلهم.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود منظمات حماية المستهلكين لتعزيز الاستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية الناتجة عن التخلص من الطعام، التي تشمل زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة واستنزاف الموارد الطبيعية المستخدمة في إنتاج الأغذية.