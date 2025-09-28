كيف ساعد “تشات جي بي تي” امرأة على الفوز باليانصيب؟

تمكنت الأمريكية كاري أدواردز من الفوز بجائزة لليانصيب بمساعدة تطبيق “تشات جي بي تي” (ChatGPT) للذكاء الاصطناعي خلال سحب على الجائزة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

واستطاعت أدواردز، التي تعيش في فرجينيا بالولايات المتحدة، الوصول إلى 4 أرقام صحيحة، بمساعدة التطبيق، من بين 5 أرقام، مما مكنها من الفوز بجائزة بلغت 50 ألف دولار، ورُفعت قيمتها لاحقا إلى 150 ألف دولار نظرا لأنها اشترت ورقة يانصيب تتمتع بميزة مضاعفة المكسب في حال الفوز.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عن كاري أدواردز قولها، بعد الفوز بالجائزة، إنها كانت محظوظة، ولهذا قررت التبرع بقيمة الجائزة بالكامل لتكون مثالا للآخرين.

تبرُّع بقيمة الجائزة بالكامل

وقدَّمت إدواردز، وهي جدة وكانت تعمل مديرة للعلاقات العامة قبل تقاعدها، تبرعا بجزء من قيمة جائزتها لجمعية تساند المصابين بالخرف المبكر أو “ديمنشيا”، وتساعد أسرهم، وترعى الأبحاث الخاصة بعلاج هذا المرض.

وكان زوجها، وهو رجل إطفاء سابق، قد توفي متأثرا بتداعيات هذا المرض، كما جاء تبرعها في الأسبوع العالمي للتوعية بأخطاره.

كما تبرعت إدواردز لمزارع شالوم، وهي منظمة غير ربحية تعمل في مجال العدالة الغذائية في منطقة ريتشموند في فرجينيا، وتوزع أكثر من 400 ألف وجبة من المنتجات الطازجة سنويا على المحتاجين.

وذهب إسهامها الثالث إلى جمعية الإغاثة التابعة للبحرية ومشاة البحرية الأمريكية التي تقدّم المساعدة المالية والتعليمية للمحاربين القدماء وعائلاتهم.