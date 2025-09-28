منوعات|تركيا

مصرع فنانة شهيرة وكاميرا توثق اللحظات الأخيرة وسط صرخات مدوية (شاهد)

الفنانة التركية الشهيرة "غولو"
أظهرت لقطات “فيديو” اللحظات الأخيرة للفنانة التركية الشهيرة “غولو” قبل سقوطها من شرفة شقتها في حي تشينارجيك بولاية يالوفا، إذ كانت تستمتع بوقتها مع ابنتها وصديقة ابنتها.

وأظهرت لقطات “الفيديو”، التي جُمعت من كاميرا المراقبة المنزلية، الفنانة الشهيرة وهي تخرج أولا من غرفة وتدخل الشرفة المغلقة، وبعد وقت قصير سُمعت الأصوات التي أشارت إلى مصرعها عقب سقوطها من الشرفة.

وظهرت ابنتها وصديقتها وهما في حالة ذعر وخوف، وكانتا تهرعان خارج المنزل نزولا إلى الطابق السفلي لتفقُّد المغنية التركية.

وتوفيت الفنانة المعروفة باسم “غولو” عن عمر يناهز51 عاما، بعد سقوطها من شرفة في الطابق السادس بمنزلها حوالي الساعة 01:28 صباحا. ومع نشر اللقطات الأخيرة من حياة الفنانة، سادت حالة من الحزن في الأوساط الفنية والشعبية التركية.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع تركية

