مصرع وإصابة العشرات في تدافع خلال تجمُّع حاشد بالهند (فيديو)

أعلنت السلطات في ولاية “تاميل نادو”، جنوب شرقي الهند، مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 55 إثر تدافع وقع خلال تجمُّع انتخابي حاشد لممثل شهير، يوم السبت.

وقال رئيس وزراء الولاية “إم. كيه. ستالين” إن 8 أطفال و16 امرأة كانوا من بين القتلى في التدافع خلال تجمُّع سياسي نظمه الممثل فيجاي قبل انتخابات الولاية التي ستُجرى في أوائل عام 2026.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية آلاف الأشخاص وهم يحيطون بسيارة كبيرة للحملة الانتخابية، بينما كان يقف فيجاي فوقها مخاطبا الحشود المجتمعة.

وأعلن حاكم الولاية تكليف لجنة برئاسة قاض متقاعد للتحقيق “في الحادث الأليم”، وصرف تعويض بقيمة مليون روبية (11 ألف دولار) لعائلات الضحايا.

واستقطب فيجاي، أحد أكثر الممثلين شهرة في السينما التاميلية على مدى ثلاثة عقود، حشودا هائلة إلى اجتماعاته العامة منذ إطلاق حزبه السياسي العام الماضي.

وينافس الحزب كلا من الحزب الحاكم في الولاية، وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام أن ست وفيات على الأقل وقعت في أعقاب أول اجتماع لحزبه السياسي عند إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.