دماغك في فنجان.. كيف تؤثر القهوة والشاي على وظائفك العقلية؟

يشرب الشخص البالغ نحو 10 أكواب من المشروبات يوميًا، وما نتناوله قد يكون صحيًا ضارًا لعقلنا، إذ إن ما تحتسيه كل يوم قد يفعل أكثر من مجرد إرواء عطشك، فقد يؤثر مباشرة على صحة دماغك.

وأفادت مجلة (سيكولوجي توداي) الطبية الأمريكية، بأن القهوة والشاي يتصدران قائمة المشروبات الصديقة للدماغ، وذكرت في تقرير لها أحدث ما كشفت عنه الدراسات حول المشروبين، وأوضحت الجرعات المثلى وبعض الاحتياطات.

القهوة

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في الولايات المتحدة والعالم، حيث يشربها حوالي 75% من البالغين، ونصفهم تقريبًا يستهلكها يوميًا.

ويميل كبار السن والرجال لشرب المزيد، ويبلغ متوسط استهلاك الشخص حوالي 9 أرطال (4 كيلوغرامات) سنويًا. ومع ذلك، يبقى استهلاك الأمريكيين أقل بكثير مقارنةً بدول مثل فنلندا والنرويج وآيسلندا، حيث يمكن أن يكون أكثر من الضعف.

أما بالنسبة لصحة الدماغ، فتوجد بعض الاختلافات حول تأثير القهوة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تنوع طرق تحضيرها وتأثير الكافيين بجرعات مختلفة على الجسم.

وأفاد تقرير المجلة بأن قهوة أمريكية مثل المحلاة والمنكهة باليقطين قد تحتوي على 400 سعرة حرارية، بينما لا يتجاوز عدد السعرات الحرارية في الإسبريسو الإيطالي التقليدي 5 سعرات.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن القهوة والكافيين قد يكون لهما تأثيرات وقائية على المزاج، وقد يساعد استهلاك 2.5 كوب يوميًا في حماية الوظائف الإدراكية.

كما أظهرت البيانات طويلة المدى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يقلل من خطر التدهور المعرفي.

تشمل الآليات التي تربط القهوة بصحة الدماغ؛ تأثيرها على النواقل العصبية مثل الدوبامين، والوظائف المناعية ومضادات الأكسدة لمركبات البوليفينول، وزيادة اللدونة العصبية (Neuroplasticity) عبر جزيئات مثل (BDNF).

وبالنسبة لمن يختار شرب القهوة، من المهم تحديد حد للكافيين (عادة 400 ملغ أو أقل يوميًا).

من لا يجب عليهم شرب القهوة؟

يشمل ذلك من لديهم حساسية للكافيين، ومن يعانون من القلق أو الرعشة بعد الكافيين، ومن يستهلكونه في وقت متأخر من اليوم لأنه يضر بجودة النوم. كما يجب على الحوامل والمرضعات توخي الحذر من تناوله.

وتابعت سيكولوجي توداي أنه عمومًا لا يجب تجاوز 4 أكواب يوميًا، ويفضل قبل منتصف النهار. أما القهوة منزوعة الكافيين، فربما توفر بعض الفوائد للدماغ أيضًا.

الشاي

يشرب الناس الشاي منذ آلاف السنين، وقد ركزت الدراسات الحديثة على فوائده الصحية سواء كمشروب أو من خلال العناصر الغذائية الموجودة فيه.

واستشهد التقرير بمراجعة شاملة عام 2019، وجدت فوائد متنوعة عند شرب بين 2 و3 أكواب من الشاي الأخضر أو الأسود يوميًا، وأكدت دراسة أخرى عام 2024 القيمة نفسها عند شرب 5 أكواب يوميًا. وتنصح الدراسات عموما بتناول الشاي الأخضر أو الأسود قبل منتصف اليوم.

وتشير الدراسات الحديثة أيضًا، وفق المجلة الطبية، إلى فوائد معرفية محتملة للشاي الأخضر والأسود عند الاستهلاك المنتظم، مع أفضل النتائج عند شرب بين 2 و3 أكواب يوميًا، رغم أن تحليلًا خاصًا بشاي الماتشا الأخضر عام 2025 لم يجد تأثيرًا واضحًا.

ويحتوي الشاي، مثل القهوة، على مركبات البوليفينول التي قد تكون مسؤولة جزئيًا عن فوائده، وأحد أهمها هو Epigallocatechin gallate” (EGCG)” في الشاي الأخضر، والذي درس تأثيره على مسارات الأيض والتهاب الدماغ والإجهاد التأكسدي وغيرها.

ويحتوي الشاي على مركب إل-ثياينين (L-theanine)، وهو حمض أميني مرتبط بتحسين وظائف الدماغ ومخفف للتوتر، وفق بعض الدراسات التي أجريت على البشر.

أما الاعتبارات المتعلقة بالشاي، فهي غالبًا مرتبطة بالكافيين. وأفاد التقرير أن الشاي الأسود يحتوي عادة على أعلى كمية، وبعض الأنواع مثل شاي الإفطار قد تحتوي على كافيين أكثر من غيرها.

وأوصت المجلة الطبية بمعرفة كمية الكافيين في الشاي الذي تتناوله، واختيار الشاي منخفض الكافيين أو الأعشاب بعد الظهر.

وعلى الرغم من احتواء الشاي على الأكسالات (Oxalates) وهي مركبات طبيعية، فإن خطر تكوّن حصوات الكلى منخفض بالنسبة لمعظم الأشخاص.