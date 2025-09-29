منوعات

لدعم الخصوصية.. واتساب يدشن إمكانية جديدة

واتس آب يتيح ميزات جديدة كل فترة
واتس آب يتيح ميزات جديدة كل فترة (غيتي)
دشن تطبيق المراسلة الفورية (واتساب) ميزة جديدة بشكل تجريبي تتيح للمستخدمين اختيار الأصدقاء المتاح لهم مشاركة تحديثات الحالة الخاصة.

ويأتي ذلك ضمن جهود التطبيق لتعزيز مزايا الخصوصية في أحدث نسخة تجريبية للتطبيق.

وحسب موقع (وابيتا إنفو) المتخصص في تحديثات تطبيق (واتساب) تظهر الميزة الجديدة، التي تحمل اسم (السماح بالمشاركة) عند إنشاء تحديث الحالة الخاصة.

ونشر الموقع تغريدة على صفحته على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قال فيها “واتساب يطلق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة وتعديل تحديثات الحالة الخاصة”.

وعند إنشاء “الحالة الخاصة” يكون خيارها الاساسي هو الإيقاف ولا يمكن تفعيله إلا بشكل يدوي من قبل المستخدم ولا يمكن مشاركة الحالة إلا إذا سمح المستخدم نفسه بذلك.

وتضمن الخاصية الجديدة وصول الرسائل والتنبيهات المهمة إلى الجميع بشكل فوري وتوفر للمشرفين في المجموعات أداة عملية لإدارة النقاش وإعادة التركيز على بعض النقاط التي قد يتجاوزها المشاركون.

ومن المقرر طرح هذه الخاصية بشكل تدريجي لجميع المستخدمين بعد انتهاء مرحلة الاختبار.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالة الأنباء القطرية

