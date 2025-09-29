ما الخيارات الممكنة أمام الشاب العادي لنصرة أهل غزة؟ الشيخ علاء جابر يجيب (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر، سأل أحد المشاهدين ما هي الخيارات الممكنة امام الشباب العادي لنصرة أهلنا في غزة؟

وأجاب ضيف البرنامج الداعية الإسلامي الشيخ علاء جابر أنه لا” بد أن يقدم كل واحد منا ما قد أتاح الله له عز وجل، أتاح لك أن تقدم دعاء ولا نستخف به، ونفقة وصدقة وتحفيزا لغيرك”.

ما الخيارات الممكنة أمام الشاب العادي لنصرة أهل غزة؟

إجابة الشيخ علاء جابر #أيام_الله pic.twitter.com/WOB4xwqmeG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2025

“لست وحدك”

وأضاف جابر “أنت لست وحدك، لو كل واحد فينا فتح الفيسبوك تبعه عليه من 50 إلى 1000 رقم، فلو كل يوم حفزتهم وذكرتهم وشجعتهم تكون قد فعلت شيئا حقيقة، وكان لك سهم في صمود الأبطال الذين يقفون في وجه الباطل في العالم كله”.

وأشار جابر إلى ما حدث من تغيير في سوريا قائلا “نقول للناس حتى لا يتسلل إليهم العجز والاستسلام، لو قلنا قبل سنة من الآن أنه بعد سنة سوريا ستكون بخير وتنهض وسيذهب هذا الظالم ونظامه البائد ما حدش راح يصدق”.

وأضاف “ها قد تجلى الفتاح الناصر على إخوتنا في سوريا -اللهم غزة أيضا-، في سوريا نصرهم ودحر ذاك الظالم والحبل على الجرار إن شاء الله.. الله عز وجل لن يترك الظالم في كل مكان”.