راكب يأكل جواز سفره وآخر يرميه بالمرحاض.. ماذا فعل قائد الطائرة في “أصعب 15 دقيقة”؟

اضطر قائد طائرة تابعة لشركة “رين آير”، كانت متجهة من ميلان في إيطاليا إلى لندن، إلى تغيير مسار الطائرة والهبوط بشكل اضطراري في باريس بسبب السلوك الغريب لاثنين من الركاب.

وذكرت صحيفة (نيويورك بوست)، نقلا عن أحد المسافرين، أن الرحلة مضت بالشكل المعتاد لنحو 15 إلى 20 دقيقة قبل أن يبدأ اثنان من الركاب في التصرف بطريقة غير مفهومة.

مسافر يأكل الباسبور وآخر يرميه في المرحاض

ووفقا لما ذكره المسافر على متن هذه الرحلة، بدأ أحد الركاب في تمزيق صفحات جواز سفره وحاول “أكلها”، ما سبب حالة من الذعر بين المسافرين.

وتصاعدت حالة الذعر عندما توجه راكب آخر لمؤخرة الطائرة لكي يتخلص من جواز سفره في المرحاض، وأغلق الباب رافضا طلب طاقم الضيافة بشكل متكرر أن يفتحه.

تغيير مسار الطائرة

ومع تصاعد حالة الفزع والتوتر بين ركاب الطائرة قرر قائدها تغيير مسارها والهبوط بشكل طاريء في مطار باريس بعد أن أبلغ السلطات الفرنسية بالمشكلة.

وبمجرد وصول الطائرة لمطار باريس قامت الشرطة الفرنسية بتفتيش حقائب المسافرين بشكل دقيق، واحتجزت الرجلين اللذين حاولا التخلص من جوازي سفرهما.

“أكثر 15 دقيقة رعبا في حياتي”

ووصف أحد الركاب للصحيفة تغيير مسار الطائرة والهبوط الاضطراري في باريس بأنه “أكثر 15 دقيقة رعبا في حياتي”.

وبعد ساعتين من التفتيش والتحقق من سلامة الإجراءات الأمنية سمحت السلطات الفرنسية للطائرة بالإقلاع مجددا إلى وجهتها في لندن.

وأشاد الراكب بالطريقة التي تعامل بها طاقم الطائرة مع المشكلة، وقال إنهم طمأنوا الركاب وقدموا لهم مشروبات قبل الوصول إلى وجهتهم.