وفاة أحمد الضوي مصمم “قصص الأنبياء” ورائد فن تحريك الصلصال في مصر والعالم العربي

أعلن الناقد التشكيلى صلاح بيصار في منشور على موقع فيسبوك رحيل الفنان أحمد الضوي بعد صراع مع المرض أمس الإثنين.

وقال بيصار فى منشوره “ببالغ الحزن والأسى أنعى وزملائي الفنانون الأخ الفنان أحمد الضوى فنان الرسوم المتحركة أحد رموز هذا الفن.. أنعى أخا عزيزا دمثا ترك بصمة فى مجاله.. خالص العزاء لأسرته وابنه زياد.. البقاء لله أسكنه الله الجنة وتغمده برحمته”.

تدهور حالته الصحية

وذكرت بوابة الأهرام الحكومية، أن رسام الكاريكاتير سمير عبد الغنى كشف مؤخرا تدهور الحالة الصحية لأحمد الضوى، موضحا أنه “أصيب مؤخرًا بتكسر الصفائح الدموية وتضخم الكبد والطحال ويرقد حالياً في عناية مستشفى عين شمس العام في حالة صحية خطرة جدا”.

وقال الموقع إن عددا من الفنانين التشكليين ناشدوا وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو علاج الضوى على نفقة الدولة، واستجاب لهم.

ويعد الضوي من رواد فن تحريك الصلصال في مصر والعالم العربي، واشتهر بأعمال دينية من بينها قصص الأنبياء والمبشرين والمبشرات بالجنة.