وفاة أحمد الضوي مصمم “قصص الأنبياء” ورائد فن تحريك الصلصال في مصر والعالم العربي
أعلن الناقد التشكيلى صلاح بيصار في منشور على موقع فيسبوك رحيل الفنان أحمد الضوي بعد صراع مع المرض أمس الإثنين.
وقال بيصار فى منشوره “ببالغ الحزن والأسى أنعى وزملائي الفنانون الأخ الفنان أحمد الضوى فنان الرسوم المتحركة أحد رموز هذا الفن.. أنعى أخا عزيزا دمثا ترك بصمة فى مجاله.. خالص العزاء لأسرته وابنه زياد.. البقاء لله أسكنه الله الجنة وتغمده برحمته”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4عزت بيجوفيتش في دراما تركية
- list 2 of 4حين يتحول الفن إلى جسر بين الصم والعالم.. منى أبو الزور نموذج يُحتذى (شاهد)
- list 3 of 4أفضل الأنشطة للأطفال خلال شهر رمضان
- list 4 of 4موسى وفرعون في دراما تركية!
تدهور حالته الصحية
وذكرت بوابة الأهرام الحكومية، أن رسام الكاريكاتير سمير عبد الغنى كشف مؤخرا تدهور الحالة الصحية لأحمد الضوى، موضحا أنه “أصيب مؤخرًا بتكسر الصفائح الدموية وتضخم الكبد والطحال ويرقد حالياً في عناية مستشفى عين شمس العام في حالة صحية خطرة جدا”.
مبدع #قصص_الأنبياء.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل #أحمد_الضوي؟ pic.twitter.com/C8fW5a0QtZ
— Huna Masr هنا مصر (@hnamasr) September 29, 2025
وقال الموقع إن عددا من الفنانين التشكليين ناشدوا وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو علاج الضوى على نفقة الدولة، واستجاب لهم.
ويعد الضوي من رواد فن تحريك الصلصال في مصر والعالم العربي، واشتهر بأعمال دينية من بينها قصص الأنبياء والمبشرين والمبشرات بالجنة.