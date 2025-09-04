منوعات|إسرائيل

“صوت هند رجب” يهز مهرجان البندقية (فيديو)

TOPSHOT - From left : (From L) Tunisian producer Nadim Cheikhrouha, Israelian actor Amer Hlehel, Tunisian director Kaouther Ben Hania, actress Saja Kilani, actor Motaz Malhees, actress Clara Khoury, producer Odessa Rae, Jim Wilson, US actress Rooney Mara and US actor Joaquin Phoenix pose with a portrait of late Palestinian girl Hind Rajab, during the red carpet for the movie "The Voice of Hind Rajab" presented in competition at the 82nd International Venice Film Festival, at Venice Lido on September 3, 2025.
صورة تجمع طاقم فيلم "صوت هند رجب" على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، يحملون صورة الطفلة الفلسطينية الراحلة هند رجب (الفرنسية)
Published On 4/9/2025

يحمل فيلم “صوت هند رجب” الذي عُرض لأول مرة، الأربعاء، في مهرجان البندقية السينمائي التوسلات الأخيرة المؤلمة لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات حوصرت في سيارة تحت القصف الإسرائيلي.

وقالت الممثلة سجى الكيلاني للصحفيين في بيان قرأته نيابة عن العاملين في الفيلم” قصة هند تحمل ثقل شعب بأكمله.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويركز العمل الدرامي الواقعي على مشغلي خدمة الهاتف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين حاولوا لساعات طويلة طمأنة هند رجب العالقة وهي تتوسل لإنقاذها من السيارة، حيث كانت عمتها وعمها وثلاثة من أبناء عمومتها يرقدون بالفعل في عداد الموتى.

Esta imagen difundida por Mime Films/Tanit Films muestra a Nesbat Sarha, de izquierda a derecha, Motaz Malhees, Saja Kilani y Clara Khoury en una escena de "The Voice of Hind Rajab". (Mime Films/Tanit Films vía AP)
تظهر الصورة مشهدا من فيلم “صوت هند رجب”. (AP)

واستخدمت عبارة الفتاة الصغيرة “أنا خائفة جدا، أرجوكم تعالوا” معززة بمقاطع أصلية أخرى لمكالماتها اليائسة مع مسعفين اثنين أرسلا إليها بشكل قوي طوال الفيلم.

وقالت الكيلاني “السؤال الحقيقي هو كيف تركنا طفلة تتوسل من أجل الحياة؟ لا يمكن لأحد أن يعيش في سلام بينما يُجبر طفل واحد على التوسل من أجل البقاء على قيد الحياة… دعوا صوت هند رجب يتردد صداه بأنحاء العالم”.

وبعد انتظار دام 3 ساعات، حصل الهلال الأحمر أخيرا على الضوء الأخضر من إسرائيل لإرسال سيارة إسعاف لإنقاذ هند، لكن انقطع الاتصال بالفتاة والمنقذين نفسهما بعد وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبعد أيام، عُثر على جثة الفتاة مع جثة أقاربها في السيارة، كما تم انتشال أشلاء عاملي الإسعاف القتيلين من سيارتهما التي تعرضت للقصف.

السيارة التي كانت بها الطفلة الشهيدة هند رجب واستهدفها الجيش الإسرائيلي

وفي رده على سؤال هذا الأسبوع بشأن تلك الواقعة، قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث الذي يعود تاريخه إلى 29 يناير/كانون الثاني 2024، لا يزال قيد المراجعة، ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.

حفاوة بالغة

وحظي الفيلم بحفاوة نادرة أثناء عرض خاص للصحفيين قبل العرض العام الأول، مما يشير إلى أن حظوظه ربما تكون كبيرة في الفوز بجائزة الأسد الذهبي التي ستُمنح في السادس من سبتمبر/أيلول.

كما استقطب الفيلم بعض الأسماء البارزة في هوليوود كمنتجين منفذين، مما منحه ثقلا إضافيا في صناعة السينما، بمن في ذلك الممثلون براد بيت وخواكين فينيكس وروني مارا.

Joaquin Phoenix walks near fans on the red carpet during arrivals for the screening "The Voice of Hind Rajab" in competition, at the 82nd Venice Film Festival, Venice, Italy, September 3, 2025. REUTERS/Yara Nardi
الممثل الأمريكي خواكين فينيكس يحيي الجمهور خلال وصوله إلى السجادة الحمراء لعرض فيلم “صوت هند رجب” (رويترز)

وقالت المخرجة التونسية كوثر بن هنية التي كتبت السيناريو أيضا إن صوت هند تجاوز مأساة واحدة.

وأضافت “عندما سمعت صوت هند للمرة الأولى، كان هناك ما هو أكثر من صوتها. لقد كان صوت غزة ذاتها تطلب المساعدة… الغضب والشعور بالعجز عن فعل شيء هما من ولّدا هذا الفيلم”.

وقالت كوثر “الرواية المتداولة حول العالم هي أن من يموتون في غزة هم أضرار جانبية. أعتقد أن هذا تجريد من الإنسانية، ولهذا السبب فإن السينما والفن مهمان لإعطاء هؤلاء الناس صوتا ووجها. نحن نقول كفى، كفى هذه الإبادة الجماعية”.

وكانت أكبر جمعية أكاديمية لعلماء أبحاث الإبادة الجماعية عالميا أعلنت هذا الأسبوع الانتهاء إلى قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

epa12349066 (L-R) Palestinian actor Amer Hlehel, Tunisian director Kaouther Ben Hania, Jordanian-Canadian actor Saja Kilani, Palestinian actor Motaz Malhees display a picture of Hind Rajab as they arrive for the premiere of 'The Voice of Hind Rajab' at the 82nd Venice Film Festival in Venice, Italy, 03 September 2025. The 82nd Venice Film Festival runs from 28 August to 06 September 2025. EPA/ETTORE FERRARI
صورة تجمع طاقم فيلم “صوت هند رجب” على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، يحملون صورة الطفلة الفلسطينية الراحلة هند رجب (epa)
المصدر: رويترز

إعلان