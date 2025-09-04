مكبرات صوت تلتقط محادثة بين شي وبوتين عن “الخلود”

في لحظة نادرة التقطتها مكبرات صوت مفتوحة لوسائل الإعلام، قبل بدء عرض عسكري ضخم في بيجين، دارت دردشة شيقة بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن عمليات زرع الأعضاء المطيلة للعمر والخلود.

الحياة بعد السبعين

وبينما كان الرئيسان يسيران بصحبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على السجادة الحمراء في ساحة تيانانمن في بيجين، همس الرئيس الصيني بعبارة باللغة الصينية الماندرية قائلًا: “هذه الأيّام… في السبعين من العمر”.

ثم أضاف باقتباس من قصيدة قديمة تعود لسلالة تانغ قائلًا: “في الماضي، كان من النادر أن يتخطّى المرء السبعين. وفي هذه الأيّام، يقولون إن المرء ما زال طفلًا في السبعين من العمر”.

ثمّ التفت بوتين إلى شي وخاطبه مشيرًا بيديه، من غير أن يكون كلامه مسموعًا في المشاهد التي بثتها قناة “سي سي تي في”، لينقل المترجم الصيني رد بوتين إلى شي قائلا: “مع تطوّر التكنولوجيا الحيوية، يمكن زراعة الأعضاء البشرية باستمرار، ويمكن للناس أن يزدادوا شبابًا مع تقدّمهم في السنّ وحتّى أن يصبحوا خالدين”.

ورد شي بالماندرية قائلًا: “تشير التوقّعات في هذا القرن إلى أنه قد يكون من الممكن العيش حتّى سنّ المئة والخمسين”.

من جانبه أكد الرئيس الروسي مضمون هذه الدردشة خلال إحاطة إعلامية أمس الأربعاء، قائلًا للصحفيين “أظنّ أن الرئيس تحدث عن ذلك فيما كنا متوجهين لحضور العرض”، في إشارة إلى شي.

وأوضح بوتين أن التطورات في الطب والإجراءات الجراحية، خاصة تلك المتعلقة بزراعة الأعضاء، تمنح البشرية أملًا حقيقيًّا في استمرار الحياة النشطة بعيدًا عن قيود الشيخوخة.