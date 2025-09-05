كاميرا خفية في عرين الأسد.. شاهد ما وثقته (فيديو)

نشرت حديقة للحيوانات في ولاية أوريغون الأمريكية مقطعا مصورا من كاميرا خفية وضعتها في المساحة المخصصة للأسود لمراقبة سلوكهم.

وعثرت لبؤة على الكاميرا المخفية وسط الأعشاب محاولة التهامها مما أظهر أنيابها وفمها من الداخل.

كما لطمت اللبؤة الكاميرا، بينما كانت تحاول معرفة هذا الشيء الغريب الذي عثرت عليه في بيتها.

ونشرت الحديقة المقطع معلقة: “ماذا يحدث إذا أخفيت كاميرا في المساحة المخصصة للأسود؟ سيعثرون عليها ويلعبون بها”.