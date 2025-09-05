كاميرا خفية في عرين الأسد.. شاهد ما وثقته (فيديو)
Published On 5/9/2025
نشرت حديقة للحيوانات في ولاية أوريغون الأمريكية مقطعا مصورا من كاميرا خفية وضعتها في المساحة المخصصة للأسود لمراقبة سلوكهم.
وعثرت لبؤة على الكاميرا المخفية وسط الأعشاب محاولة التهامها مما أظهر أنيابها وفمها من الداخل.
كما لطمت اللبؤة الكاميرا، بينما كانت تحاول معرفة هذا الشيء الغريب الذي عثرت عليه في بيتها.
ونشرت الحديقة المقطع معلقة: “ماذا يحدث إذا أخفيت كاميرا في المساحة المخصصة للأسود؟ سيعثرون عليها ويلعبون بها”.
المصدر: رويترز