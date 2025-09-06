تظهر وتختفي في غضون ساعات.. لغز “البحيرة المتلاشية” يحير العلماء (شاهد)

في أيرلندا الشمالية تقع بحيرة “لوغاريما” أو ما يعرف بـ”البحيرة المتلاشية”، وهي بحيرة مؤقتة ذات تكوين جيولوجي نادر لا يزال العلماء يحاولون فهمه بشكل كامل.

وتتغذى البحيرة من ثلاثة جداول، بينما يمثل مصرف في القاع المخرج الوحيد للمياه، ويشهد هذا المصرف انسدادا وفتحا متكررا يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في مستوى المياه.

وبحسب الجمعية الجيولوجية، يمكن أن تكون البحيرة ممتلئة في الصباح وخالية بحلول وقت الظهيرة، حيث ينقل نظام تصريف أرضي غامض، المياه إلى ينبوع كبير في نهر كاري على بعد 2.5 كيلومتر، دون معرفة العلماء بكيفية عمل هذا النظام أو توقيت تشكله، رغم كفاءته الكبيرة في إفراغ البحيرة.

مشهد ديناميكي

وأوضح بول ويلسون، عالم الهيدروجيولوجيا في المسح الجيولوجي البريطاني، أن البحيرة مشهد طبيعي ديناميكي، وأن المياه تختفي في نظام تصريف أرضي غامض التفاصيل، قائلاً “عند الاقتراب من البحيرة يكون من المثير تخمين حالتها”.

ويتسبب الحطام الذي يصحب المياه في تغطية المصرف تدريجيا، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه بسرعة عند انسداده، قبل أن ينخفض فجأة عند فتحه، لتصبح البحيرة شبه جافة مرة أخرى.

ويمر طريق صغير عبر البحيرة، لكن ارتفاعه الحالي يسمح بمرور السيارات حتى عند ارتفاع مستوى المياه، فيما تحيط بالموقع مستنقعات منخفضة خالية من الأشجار ومليئة بالضباب والمياه.

الأساطير الشعبية

وتحمل الأساطير الشعبية المحلية حكاية عن عربة تجرها الخيول، حاول ركابها عبور البحيرة في منتصف الليل خلال القرن التاسع عشر، فغرقت، ويقال إن العربة والخيول ما زالت تظهر على ضفاف البحيرة في الليالي التي تكون فيها ممتلئة كأشباح.