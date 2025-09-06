منوعات|المكسيك

شابة تقتل ميكانيكيا رميا بالرصاص في وضح النهار و”كاميرا” تلتقط اللحظة المروعة (شاهد)

أظهرت "كاميرات" مراقبة قريبة تفاصيل الجريمة (رويترز-أرشيف)

سيد توكل

Published On 6/9/2025
آخر تحديث: 10:50 AM (توقيت مكة)

لقي ميكانيكي مصرعه متأثرا بإصاباته، بعد أن أطلقت عليه شابة النار من مسافة قريبة في أحد شوارع بلدية إسكوبيدو بولاية نويفو ليون شمال شرقي المكسيك.

وأظهرت “كاميرات” مراقبة قريبة تفاصيل الجريمة التي وقعت قبل أسبوع، حيث وصلت الجانية برفقة شاب مراهق، وتوجهت نحو منزل كان الضحية يصلح فيه دراجة نارية.

وفجأة أخرجت سلاحا ناريا وأطلقت عليه 3 رصاصات مباشرة، ما أدى إلى سقوطه أرضا قبل أن يفارق الحياة في المكان.

وأشارت التسجيلات إلى أن الهجوم استهدف الضحية حصرا، إذ لم يُصب الشخص الآخر الذي كان برفقته، ثم غادرت الشابة موقع الجريمة سيرا على الأقدام مع مرافقها.

وحتى الآن لم تتضح دوافع الهجوم، ولم تُبلغ السلطات عن أي اعتقالات على خلفية هذه الجريمة، ولا يزال التحقيق جاريا.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

