شاب يلهم المارة: بدأتُ الصلاة.. بإمكانكم الضغط على بوق السيارة للمباركة (فيديو)

في مشهد لافت أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثار شاب تركي ردود فعل واسعة بعدما أعلن بطريقة غير تقليدية، التزامه بأداء الصلاة.

الشاب قام بوضع لافتة على الزجاج الخلفي لسيارته كتب عليها: “بدأت الصلاة.. بإمكانكم الضغط على بوق السيارة للمباركة”.

شاب تركي يضع لافتة على سيارته بأنه بدأ يلتزم الصلاة.. هكذا تفاعل الناس معه pic.twitter.com/As528F4bnr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2025

تهاني وتبريكات

وخلال سيره في شوارع المدينة، تلقى الشاب تهاني وتبريكات عفوية من المارة والسائقين، فقد هنأته إحدى السيدات قائلة “تقبل الله”، فرد عليها مبتسما “رضي الله عنك”.

كما شارك آخرون بالضغط على أبواق سياراتهم تعبيرا عن فرحتهم، فيما رد الشاب عليهم بالدعاء “ليرضى الله عنك”.

ولم يقتصر التفاعل على ذلك، إذ توقف أحد سائقي الدراجات النارية بجواره وقال له “تقبل الله رئيس”، فأجابه الشاب “أشكرك رئيس”. بينما خاطبه أحد السائقين قائلا “أخي، إياك أن تترك الصلاة، ما لم تتركها فهي لن تتركك”.

الشاب من جانبه أكد أنه يأمل أن تلهم مبادرته الآخرين على التمسك بالصلاة، قائلا “أدعو الجميع أن يؤدوا صلواتهم الخمس”.