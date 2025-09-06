فاجعة بلبيس.. مصرع 5 شبان مصريين انقلبت سيارتهم في مصرف بعد حضور حفل زفاف (فيديو)

شهدت مدينة بلبيس في محافظة الشرقية شمالي مصر، الجمعة، حادثا مأساويا إثر سقوط سيارة ملاكي تقل 6 شبان في رشاح بلبيس الملاصق لـ”كوبري” ملوينا.

ونقلت بوابة (أخبار اليوم) الحكومية عن مصادر أمنية، أن قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، تمكنت اليوم السبت، من انتشال الجثتين الرابعة والخامسة من ضحايا الحادث، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 شبان في مقتبل العمر، تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، بينما نجا شاب واحد فقط.

انقلاب سيارة في بلبيس ينتهي بمصرع 5 شباب وانتشال جثثهم من مصرف في #الشرقية pic.twitter.com/f0nrq9YYlh — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 5, 2025

تفاصيل الحادث

كان الضحايا في طريق عودتهم من حفل زفاف حينما انزلقت السيارة وسقطت في المصرف.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية، مدعومة بـ3 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث والانتشال وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا بمحيط المكان.

جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما حُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط سيارة ملاكي تقل 5 أشخاص في رشاح بلبيس بالشرقية، والأهالي يواصلون البحث عن المفقودين pic.twitter.com/lz5h6HsmhD — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 5, 2025

عشرات آلاف القتلى والمصابين

وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد إصابات حوادث الطـرق في مصر 76362 عام 2024 مقابل 71016 إصابة في 2023 بنسبة ارتفاع 7.5%.

وبلغ عدد قتلى حوادث الطرق 5260 قتيلا عام 2024 مقابل 5861 في 2023 بنسـبة انخفاض 10.3%.

وبالنسبة لحوادث القطارات تم تسجيل 220 حادثة قطارات عام 2024 مقابل 181 حادثة في 2023 بنسبة زيادة بلغت 21.5%.

وبلغ عدد المتوفين 57 حالة وفاة و104 إصابات عام 2024، كما ارتفع عدد ضحايا حوادث الأفراد المرتبطة بالقطارات إلى 727 حالة وفاة و324 إصابة.