من مسارح الغناء إلى المساجد.. فنان معتزل يؤم المصلين في دمشق (شاهد)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي وهو يؤم المصلين في صلاة المغرب بأحدى الساحات العامة المفتوحة في العاصمة السورية دمشق، حيث ظهر وهو يتلو آيات من القرآن الكريم وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أشاد بصوته.

صلاة المغرب يؤمها القارئ أدهم نابلسي في معرض دمشق الدولي pic.twitter.com/UCWDcrwNG2 — المعتصم بالله الشحود (@almo2tasem91) September 4, 2025

جاء ظهور الفنان بعد دعوة من معرض دمشق الدولي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمعرض على فيسبوك، عن حضور مميز للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، ضمن الفعاليات الموازية للدورة الـ 62 من المعرض لتأدية صلاتي المغرب والعشاء في ساحة الأعلام.

ويأتي ظهور نابلسي في هذا الفيديو بعد نحو أربع سنوات من إعلان اعتزاله المجال الفني عام 2021، إذ أوضح في حينه أن قراره نهائي ويهدف إلى التفرغ لحياته الروحية والدينية، وقد أثار هذا القرار وقتها صدى واسعاً بين محبيه ومتابعيه.

وعقب أشهر قليلة من الاعتزال، حصل نابلسي على شهادة الإجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، كما وثق أحد أصدقائه لحظة تكريمه خلال احتفال خاص أقيم في مسجد أبو عيشة بالعاصمة الأردنية عمّان.

الفنان الأردني المعتزل #أدهم_النابلسي يحصل على إجازة في تلاوة القرآن الكريم#الأردن pic.twitter.com/D95P2eSMqx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

ويواصل أدهم نابلسي ابتعاده عن الوسط الفني منذ اعتزاله، مكتفيًا بظهور متقطع في مناسبات دينية واجتماعية محدودة.