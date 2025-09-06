منوعات|الأردن

من مسارح الغناء إلى المساجد.. فنان معتزل يؤم المصلين في دمشق (شاهد)

الفنان المعتزل أدهم نابلسي (مواقع تواصل)
Published On 6/9/2025

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي وهو يؤم المصلين في صلاة المغرب بأحدى الساحات العامة المفتوحة في العاصمة السورية دمشق، حيث ظهر وهو يتلو آيات من القرآن الكريم وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أشاد بصوته.

جاء ظهور الفنان بعد دعوة من معرض دمشق الدولي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمعرض على فيسبوك، عن حضور مميز للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، ضمن الفعاليات الموازية للدورة الـ 62 من المعرض  لتأدية صلاتي المغرب والعشاء في ساحة الأعلام.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

 

ويأتي ظهور نابلسي في هذا الفيديو بعد نحو أربع سنوات من إعلان اعتزاله المجال الفني عام 2021، إذ أوضح في حينه أن قراره نهائي ويهدف إلى التفرغ لحياته الروحية والدينية، وقد أثار هذا القرار وقتها صدى واسعاً بين محبيه ومتابعيه.

وعقب أشهر قليلة من الاعتزال، حصل نابلسي على شهادة الإجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، كما وثق أحد أصدقائه لحظة تكريمه خلال احتفال خاص أقيم في مسجد أبو عيشة بالعاصمة الأردنية عمّان.

ويواصل أدهم نابلسي ابتعاده عن الوسط الفني منذ اعتزاله، مكتفيًا بظهور متقطع في مناسبات دينية واجتماعية محدودة.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان