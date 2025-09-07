أذهلت العلماء.. ظهور ينابيع عذبة في بحيرة الملح الكبرى (شاهد)

اكتشف علماء الجيولوجيا بجامعة يوتا الأمريكية واحات من المياه العذبة، التي تعتمد على مخزون المياه الجوفية، وذلك وسط بحيرة الملح الكبرى.

وتقع بحيرة الملح الكبرى في شمال ولاية يوتا الأمريكية، غرب مدينة “سولت ليك”، وهي أكبر بحيرة مالحة في نصف الكرة الغربي، وتشكل ملاذا فريدا وبيئة طبيعية لملايين الطيور المهاجرة.

وذكرت مجلة “ساينس ديلي” العلمية أن العلماء بجامعة يوتا استخدموا أدوات متقدمة، مثل المسوحات الكهرومغناطيسية جوا وأجهزة قياس الضغط، لرسم خرائط للاحتياطات المخفية من المياه العذبة تحت سطح بحيرة الملح التي بدأت في الانكماش.

وتشير التغييرات السطحية الغريبة في البحيرة وظهور واحات بها إلى وجود ظروف بيئية تدفع بالمياه الجوفية إلى سطح الارض.

“لا نعرف مصدر المياه”

وقال بيل جونسون، أستاذ الجيولوجيا بجامعة يوتا ورئيس الفريق الذي قام بالدراسة، لمجلة “ساينس ديلي” إن التلال الدائرية تشكلت في أماكن في البحيرة نظرا لأنه يتم توصيل المياه الجوفية العذبة إلى البحيرة والأراضي الرطبة المحيطة بها بسبب ضغوط جوفية.

وأضاف جونسون “المياه ظلت وقتا طويلا تحت الأرض في طريقها إلى البحيرة، لكن أين حدث ذلك؟ لا نعرف”.

وتابع “لم نتوقع ذلك، توقعنا أن تتدفق المياه العذبة إلى النظام من أطراف البحيرة بعيدا عنها، ومع ذلك، ها هي أسفل الجسر في خليج فارمنجتون”.

وأشار إلى أنه “يبدو أن هذا مصدر مائي يمكن أن يكون مفيدا في المستقبل، ولكننا بحاجة إلى فهمه وعدم الإفراط في استغلاله”.

ويسعى جونسون لمعرفة مصدر المياه العذبة وكميتها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الاستفادة منها بشكل لم يتوقعه أحد في بحيرة الملح الكبرى والمناطق المحيطة بها.