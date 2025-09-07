ما هي أفضل 10 وجبات فطور في العالم؟ الإجابة من خبراء “أطلس التذوق”

قدَّم موقع ” تيست أطلس” أو “أطلس التذوق” تصنيفا لأفضل 10 وجبات إفطار في العالم، وفقا لتقديرات الخبراء وترشيحات آلاف المسافرين.

ويُعَد “أطلس التذوق” موسوعة عالمية للأطباق التقليدية والمكونات المحلية والمطاعم الشهيرة في عشرات الدول.

وأوضح الأطلس عبر موقعه على الإنترنت أنه قام بتصنيف أكثر من عشرة آلاف نوع من الأطعمة والمشروبات، ولا يزال هناك عشرات الآلاف منها قيد البحث والدراسة.

وفيما يلي وجبات الإفطار العشر، وتم ترتيبها وفق أفضلها اعتمادا على تصنيف الأطلس:

وجبة الإفطار التركية “كافالتي”

كلمة “كافالتي” مشتقة من كلمتين “قهفة” (قهوة) وكلمة “آلتي” ومعناها “قبل”، وبالتالي يكون معنى الكلمة “قبل القهوة”، وذلك في إشارة إلى وجبة الإفطار، حيث إن مشروب القهوة يتم تناوله عادة في الثقافة التركية بعد الوجبات.

وتضم وجبة “كافالتي” أطباقا متنوعة، منها الجبن والزيتون والخضروات والخبز المحلي والبيض والبوريك والبقلاوة والحلوى، مع مشروبات ساخنة مثل الشاي والقهوة التركيين.

تتكون هذه الأكلة الشهية من الخبز التقليدي المستدير، حيث يُغطى بكريمة وبيض ثم يُخبز في الفرن، وعادة يتم تناوله مع الزبادي أو اللبن الرائب.

يُعتقد أن الاسم نشأ في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وتم تسجيله رسميا بواسطة دراجان لازيتش، الذي لا تزال أسرته تمتلك سلسلة مخابز معروفة في التشيك.

سفينز – ليبيا

معجنات مقلية تقليدية تُصنع من من الدقيق والسكر والخميرة والملح والماء، ويمكن بعد قليها تناولها مع العسل أو غيره. ومن الشائع تناولها في وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم في ليبيا.

روتي كاناي هو خبز مستدير تقليدي مقلي مصنوع من الدقيق والماء والبيض، ومن الشائع تناوله في ماليزيا والدول المحيطة بها مثل إندونيسيا وبروناي وتايلند.

ويُعتقد أن العمال الهنود جلبوا هذه الوجبة معهم إلى ماليزيا، وذلك لسهولة تجهيزها وارتفاع السعرات الحرارية بها.

“بانكون شيشرون” – بيرو

ساندويتش تقليدي في أمريكا اللاتينية، يرتبط في المقام الأول بطرق الطهي في بيرو.

يتكون الساندويتش من قطع لحم الخنزير المقلي، موضوعة داخل لفائف خبز طرية. ويُعتقد أن هذه الوجبة انتقلت إلى بيرو من إسبانيا في حقبة الاستعمار الإسباني.

شهان فول – السودان

هو طبق فول تقليدي شائع في السودان وبعض دول القرن الإفريقي، ويُقدَّم عادة على الفطور.

ولتحضير هذا الطبق يتم طهي الفول ببطء في الماء حتى يلين، ثم يُهرس حتى يصبح معجونا، ويضاف إليه البصل وعصير الليمون والفلفل الحار والطماطم.

كرواسون – فرنسا

يتم تحضير “الكرواسون” باستخدام عجينة خاصة بها الكثير من الزبد مع بعض الخميرة والدقيق، ولهذا فإن “الكرواسون” غني بالسعرات الحرارية.

يتفق الخبراء على أن معجونات “الكرواسون”، وهي كلمة فرنسية تعني الهلال، تأثرت بشكل كبير بمعجنات “الكيبفيل” النمساوية.

وظهرت هذه المعجنات عام 1683 احتفالا بانتصار النمسا على الإمبراطورية العثمانية، ويُعتقد أن شكلها يحاكي الهلال الموجود على العلم التركي.

جيان بنج – الصين

عبارة عن فطيرة مقلية تُصنع بشكل يشبه “الكريب”، حيت يُنشر العجين على سطح ساخن، وتوضع أطعمة مختلفة بداخلها مثل الخضراوات أو الأجبان.

الصفيحة – لبنان

الصفيحة أو فطيرة اللحم بالعجين شائعة في لبنان على وجبة الإفطار، وعادة ما تشمل مكوناتها الرئيسية لحم الضأن المفروم والبصل والطماطم والتوابل وزيت الزيتون والزبادي.

وأصبحت فطيرة اللحم بالعجين شائعة أيضا في البرازيل والأرجنتين، وغيرهما من دول أمريكا اللاتينية، بعد أن نقلها المهاجرون اللبنانيون إلى هذه الدول.

بوريك – البوسنة

يُخبز البوريك على شكل حلزوني، وهذا النوع يوجد عادة في المخابز، بينما المطاعم التقليدية تصنعه غالبا على شكل فطيرة، تُقطع إلى أرباع قبل التقديم.

وعلى الرغم من أصوله التركية، فقد تطور هذا الطبق ليصبح طبقا رئيسيا في المطبخ البوسني، وارتبط بالثقافة الشعبية في البوسنة، حتى يقال إن الفتاة التي تستطيع صناعة البوريك بشكل جيد هي فتاة مناسبة للزواج.