يطمح إلى دخول موسوعة غينيس.. مصري يرسم بيديه وقدميه في آن واحد (شاهد)

يملك الشاب المصري أبانوب بباوي موهبة فريدة تمكنه من الرسم بيديه وقدميه في آن واحد، ويطمح أن يدخل بها إلى موسوعة غينيس.

يكشف أبانوب عن التحديات التي واجهته في بداياته، إذ قوبلت موهبته بالاستغراب والتعجيز من عائلته وأصدقائه، وكان أبرز ما قيل له “الأمر شبه مستحيل، علميا وطبيا”.

تدريب مستمر

وتابع “عندما بدأت التدريب، بالفعل واجهت صعوبات عدة، وشعرت أن الأمر مستحيل، لكنني لم أستسلم وأصررت على الاستمرار”.

وأضاف بفخر أن الممارسة مكنته من تحقيق ما كان يسعى إليه، وتحقيق نجاح ملموس، وحصد عدد من الجوائز.

وفي خطواته المستقبلية، أوضح أبانوب أنه يطمح إلى إدراج إنجازه في موسوعة غينيس، بوصفه أول رسام يرسم بيديه وقدميه في آن واحد، وفي وقت قياسي.

تحد عصبي

وأفاد مقال نشرته قاعدة بيانات “بوبميد” للمقالات الطبية والعلمية بأن الرسم أو الحركة الدقيقة باليد والقدم في وقت واحد، وخاصة في اتجاهات مختلفة، هو تحدٍّ عصبي كبير، وأحد تفسيرات ذلك أن هذه العملية تحتاج إلى تنسيق دقيق بين الدماغ والأعصاب.