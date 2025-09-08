منوعات|ألمانيا

نهاية غير متوقعة لمحاولة هروب سجين.. كيف انهارت خطة الفرار في اللحظة الأخيرة؟ (شاهد)

السجين حاول القفز على سطح السجن للوصول إلى الباب الخارجي
السجين حاول القفز على سطح السجن للوصول إلى الباب الخارجي (الصحافة الألمانية)
Published On 8/9/2025
آخر تحديث: 05:04 PM (توقيت مكة)

انتهت محاولة هروب أحد السجناء في سجن فالدهايم في ألمانيا بشكل لم يخطر على باله عندما شرع في المحاولة.

واستطاع السجين، وهو ليبي الجنسية، وفق إدارة السجن، ويبلغ  من العمر 28 أن يغافل حراسه، ويتسلق جدار السجن في محاولة للوصول إلى البوابة الخارجية.

لكنه لم يجد طريقا سوى المرور عبر الأسلاك الشائكة على سطح مبنى السجن، وظن أنه قادر على تخطيها نظرا لوجود فراغات بينها.

غير أن السجين وجد نفسه عالقا في الأسلاك الشائكة فوق سطح السجن، ولا يستطيع تخليص نفسه منها، فما كان منه إلا أن نادى حراس السجن لإنقاذه.

عقوبات ونقل إلى سجن آخر

وعلى الفور قامت إدارة سجن فالدهايم بنقل السجين الليبي إلى سجن آخر في مقاطعة ساكسونيا.

كما أخبرته إدارة السجن أنه سوف يتعرض لعقوبات إضافية بسبب محاولة الهرب، مما يعني أنه سيقضي وقتا أطول بالسجن ولن يستفيد في الأغلب من فرص العفو المبكر.

وأكد مارتن ليندنر، مدير سجن فالدهايم، في مقابلة مع صحيفة ألمانية أن محاولات الهروب من السجن نادرة، وأن آخر محاولة جرت منذ سنوات عديدة.

