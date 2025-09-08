هل يساعد الذكاء الاصطناعي على إيجاد أصدقاء فعليين؟

تثير الصعوبة المتزايدة التي تواجه الأفراد في التواصل مع الآخرين قلق العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقد تحدث الجراح الأمريكي فيفيك مورثي عام 2017 عن “وباء الوحدة”، كما ذكر في تقرير آخر عام 2023 أنّ “تأثير الانقطاع الاجتماعي في معدل الوفيات يُضاهي تدخين ما يصل إلى 15 سيجارة يوميا، بل يفوق تأثيره تأثير البدانة ونمط الحياة الخامل”، مشيرا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف والاكتئاب.

وبحسب دراسات عدة، تشمل الأسباب المؤدية إلى الوحدة الاختفاء التدريجي لمؤسسات التواصل الاجتماعي التقليدية، والمنصات الرقمية المُسببة للإدمان، وحديثا جائحة كوفيد والعمل من بُعد.

الذكاء الاصطناعي

وظهرت في السنوات الأخيرة تطبيقات وخدمات تساعد على العثور على أشخاص لديهم قواسم مشتركة، خاصة في عدد من كبرى المدن والعواصم الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كيان كازيميان، أحد المشاركين في تطبيق للتعارف، أنه يأمل “مساعدة الناس ليس فقط على الالتقاء ورؤية بعضهم بعضا مجددا، بل أيضا على بناء علاقات طويلة الأمد ودائمة”.

وأشار إلى أن التطبيقات السابقة “لا تهدف إلا إلى تشجيعك على تصفح الملفات الشخصية”، كما أن “معظم التقنيات الحديثة تربط الناس بكيانات افتراضية، وليس ببشر”، في إشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الذكاء الاصطناعي.

رغم ذلك، عبر كازيميان (26 عاما) عن توجسه بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالتوافق بين الغرباء.

ماذا يحدث؟

يقوم مستخدم التطبيق بتعبئة استبيان شخصي طويل بشأن قيمه واهتماماته وسماته الشخصية، وعدد من المعايير الأخرى.

وبعدها يقترح التطبيق على الشخص مجموعة أشخاص ليلتقوا معا. بعد ذلك، تتاح للجميع فرصة إعلام التطبيق بالأشخاص الذين يرغبون في لقائهم مجددا في مناسبات أخرى، أو من لا يرغبون في لقائهم مرة جديدة وسبب ذلك.

ثم يأتي دور الذكاء الاصطناعي في مطابقة المستخدمين بعضهم مع بعض بعد حضورهم مناسبات مختلفة، من ارتياد المطاعم إلى جلسات اليوغا ودروس المسرح.