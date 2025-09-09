فيديو بوليوودي..شاب غاضب يغرق قرية في الظلام انتقاما من حبيبته (شاهد)
قصص الحب غالبًا ما تكون مليئة بالدراما، لكن رد فعل شاب هندي بدا صادما ومضحكا في آن واحد.
فقد أُغرقت قرية كاملة في ولاية بيهار الهندية بالظلام بعد أن أقدم شاب غاضب من تجاهل حبيبته لاتصاله، على قطع التيار الكهربائي يوم الثاني من سبتمبر.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4“ديروا بالكم علينا أنا صهركم”.. هكذا مازح الرئيس السوري أحمد الشرع أهالي حمص (شاهد)
- list 2 of 4ما حقيقة “أرانب فرانكشتاين” التي ظهرت في كولورادو الأمريكية؟
- list 3 of 4ببغاء يفضح شبكة مخدرات كبرى ويوقعها في قبضة الشرطة (شاهد)
- list 4 of 4ضبطت زوجها متلبسا فخطفت الأضواء.. “غيرة” أنثى الغوريلا تتحول إلى مشهد كوميدي يثير العالم (فيديو)
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، شابًا يتسلق عمود كهرباء وهو يحمل كماشة ضخمة، قبل أن يُقدم على قطع أسلاك يُقال إنها تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرية كاملة.
⚡ Bihar, a youth cut off electricity to an entire village after his partner was too busy on the phone.
— Locals call it the “peak of unemployment.”#Bihar #ViralNews #BreakingNews #ออมกรณ์นภัส#bist100#GOLD #KengNamping #Trump pic.twitter.com/knjXQN4t41
— Infomance (@theInfomance) September 2, 2025
السبب؟
نقلت تقارير ووسائل إعلام هندية محلية أن الشاب غضب لأن هاتف شريكته كان مشغولًا باستمرار.
وبدلاً من حل الخلاف بالحوار، لجأ الرجل إلى خطوة متطرفة بقطع التيار للتنفيس عن غضبه.
ورغم خطورة المشهد، لم يفوّت رواد الإنترنت الفرصة لتحويله إلى مادة ساخرة، إذ وصفه البعض بـ”العاشق السينمائي”، بينما علق آخرون بأنه أخذ عبارة “قطع الكهرباء” إلى مستوى جديد تمامًا، بينما علق آخر بالقول: “يجب أن يتوقف عن مشاهدة أفلام بوليوود”، وأضاف آخر ساخرًا: “يا رجل، ليست خط هاتف أرضي! التعليم مهم”.