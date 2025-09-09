كيف نستلهم من رحمة النبي ﷺ ما يساعدنا على دعم أهل غزة؟ (فيديو)

ناقش برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر، كيفية استلهام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة أهل غزة الذين يواجهون القتل والإبادة والحصار.

وأوضح الدكتور عبد السلام أبو سمحة، أستاذ الحديث في كلية الشريعة بجامعة قطر، أن رحمة النبي ﷺ لم تكن رحمة ضعف أو تخاذل، بل رحمة تحرك القلوب وتدفع الأمة لبذل كل ما تستطيع في نصرة أهل غزة، معايشة لآلامهم وجراحهم.

وأكد أن التعود على مشاهد القتل والدمار خيانة، وأن الرحمة الحقيقية تعني رفض الصمت والتقاعس.

كيف نستلهم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يساعدنا على دعم أهل #غزة؟#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/q67MPW0sr7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025

الرحمة للمظلومين.. والصرامة مع المعتدين

وأشار أبو سمحة إلى أن استلهام الرحمة من النبي ﷺ يعني دعم المظلومين من أهل غزة، وفي الوقت نفسه انتزاع كل ذرة رحمة اتجاه العدو المعتدي، مستشهدا بموقف النبي في بدر حين قاتل الكفار بالسيف ثم تعامل مع الأسرى بالعدل.

ولفت إلى أن أحداث غزة كشفت زيف الدعوات للتطبيع والتعايش مع الاحتلال، معتبرا أن هذه الحرب أزالت أي مبرر للتقارب معه.

وانتقد أبو سمحة بشدة من يشرعنون الخذلان، مؤكدا أن الأمة كلها تتحمل مسؤولية الدماء التي تسفك في غزة.

وختم أبو سمحة بأن الشعور بالعجز والقهر يجب أن يكون دافعا لتحريك الأمة نحو دعم غزة بكل الوسائل الممكنة، مع الاستمرار في الحديث عنها وعدم الملل، باعتبار ذلك أقل الواجب أمام تضحياتها العظيمة.