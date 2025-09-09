هل أهل غزة هم “أهل الرباط” الذين أخبر عنهم النبي ﷺ؟ أستاذ في الحديث يجيب (فيديو)

تناولت حلقة من برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر، سؤالا حول ما إذا كان أهل غزة هم “أهل الرباط” الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه “لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله”، وذلك في ظل ما يشهده القطاع المحاصر من صمود ومعاناة.

وأجاب ضيف البرنامج الدكتور عبدالسلام أبو سمحة، أستاذ الحديث بكلية الشريعة جامعة قطر، مؤكدا أن الحديث النبوي يشير إلى طائفة واسعة من الأمة لا تحصر في جماعة واحدة، لكنه شدد على أن أهل غزة يمثلون اليوم “قلب هذه الطائفة المنصورة بما يقدمونه من صبر وثبات وجهاد”.

هل أهل #غزة هم أهل الرباط الذين أخبر عنهم النبي في حديث "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"؟#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/atOzTGMVjr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 6, 2025

واستشهد أبو سمحة بمواقف مؤثرة من الواقع في غزة، حيث يخرج شاب في الـ17 من عمره وقد فقد 15 شهيدا من أسرته، ثم يقول “اللهم لك الحمد، هذا مهر في طريقنا لتحرير بيت المقدس”.

وأضاف “كثير من العائلات في غزة مُسحت من السجل المدني، ومع ذلك يبقون ثابتين صابرين، يعيشون الألم ويجسدون معنى الإيمان والصبر”.

وأكد أبو سمحة أن غزة اليوم تجسد روح الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها، معتبرا أن أسوأ ما يحدث هو شرعنة التخاذل والتبرير للتقاعس، في حين يضرب أهل غزة أروع الأمثلة في التضحية والرباط.