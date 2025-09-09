“هل ستحبسونني؟”.. طفل يخوض مغامرة منفردة إلى مطعم ويثير دهشة الشرطة (فيديو)

فاجأ ويليام، الطفل الأمريكي الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، العاملين في مطعم “تشيك فيل إيه” في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا عندما دخل المطعم منفردا وطلب وجبة الأفطار الي يفضلها.

وأدرك العاملون في المطعم أن الطفل تسلل من منزل ما بمفرده وصولا إلى المطعم فقاموا باستدعاء الشرطة على الفور، بعد أن قدّموا إلى ويليام الأطعمة والمشروبات التي يريدها.

“هل ستأخذونني إلى السجن؟”

وعندما سأل ضابط الشرطة ويليام إن كان يعرف مكان منزله، قال إنه “هناك”، مشيرًا من نافذة المطعم إلى منازل قريبة.

واصطحب الضباط ويليام إلى سيارة الشرطة لتوصيله إلى منزله، لكنه سألهم “هل ستأخذونني إلى السجن؟”. فأجاب أحد الضباط ضاحكا “لا، لن أضعك في السجن”.

وعند وصوله لمنزله، أخبرت فيكتوريا والدة ويليام ضباط الشرطة أن الاسرة اعتادت السير إلى مطعم “تشيك فيل إيه” القريب لكنها لم تتوقع ابدا أن يفتح طفلها باب المنزل ويتجه بمفرده للمطعم.

بيان من عمدة جاكسونفيل

وبث مكتب عمدة جاكسونفيل مقطع فيديو على مواقع التواصل حول الواقعة مذكرا الآباء بضرورة تعليم أطفالهم معلومات أساسية، مثل عنوان منزلهم، وأسماء والديهم الكاملة، وليس فقط الأم أو الأب، ورقم هاتفهم.

وأكد الضباط في مقطع الفيديو أن “الأمر قد يبدو بسيطًا، لكنه قد يحدث فرقًا كبيرًا في حالة الطوارئ”، أو إذا تم العثور على طفل بمفرده، كما حدث مع ويليام.