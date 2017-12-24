هيئة قناة السويس: ارتفاع عائدات القناة 5.6% خلال 2017

أعلنت هيئة قناة السويس، السبت، ارتفاع عائدات القناة بنسبة 5.6%، على أساس سنوي، وفق تقديرات أولية، لتصل إلى نحو 5.29 مليارات دولار في 2017.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، في حديث للصحفيين، إن عائدات قناة السويس ارتفعت إلى نحو 5.290 مليار دولار تقريباً في عام 2017، مقارنة بـ 5.005 مليارات العام الماضي.

وأعلنت هيئة قناة السويس، خلال العامين الجاري والماضي، عن عروض وخصومات للسفن والناقلات، في محاولة لتحسين عائدات القناة.

وبلغت إيرادات القناة، عام 2015، 5.175 مليار دولار.

وأدى تراجع حجم التجارة العالمية، وتباطؤ نسب النمو الاقتصادي حول العالم، إلى تراجع مرور السفن بالقناة، التي تعد المسار الأسرع بين الشرق والغرب.