محكمة مصرية تقضي بإعدام الداعية الشهير وجدي غنيم

قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا على وجدي غنيم و2 آخرين والسجن المؤبد لخمسة متهمين في القضية المعروفة باسم “خلية وجدي غنيم”.

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة و التردد على دولة قطر و التركية والسورية و ذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قضت بإرسال أوراق الداعية وجدى غنيم وعبد الله هشام و عبد لله عيد، إلى مفتي الجمهورية لاستبيان الرأي الشرعي في إعدامهم.

وتتهم النيابة الداعية وجدي غنيم و8 آخرين بتأسيس جماعة على خلاف القانون لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في الفترة من 2003 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأضافت النيابة أن المتهمين أسسوا جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها.