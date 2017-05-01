أيمن نور: الخارجية المصرية تصدر جوازات بوخز “التويتات”

طالب أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، بإقالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، مرجعا ذلك إلى أن الوزير امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بأحقية نور في تجديد جواز سفره.

وغرد نور على صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “الخارجية تصدر الجوازات

بوخز التويتات، رغم هذا سأرفع غدا دعوي بعزل وحبس وزيرها الهمام لامتناعه عن تنفيذ حكم واجب النفاذ”.

وتأتي هذه التطورات اشتكى محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، من عدم تجديد وزارة الخارجية لجواز سفره، في تغريدة كتب فيها: “تقدمت منذ 3 أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفري، وهو ما يستغرق عادة أياما”.

ونفت الخارجية المصرية، “تأخير تجديد” جواز سفر البرادعي، الذي أشار في تغريدة إلى أنه تقدم بطلب التجديد منذ 3 أسابيع.

وردًا على تغريدة للبرادعي، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، على “تويتر”: “جواز السفر تم إصداره بالفعل منذ بضعة أيام وفي طريقه إلى السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم”.