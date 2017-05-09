وفاة سيدة مصرية لدى سماعها نبأ مقتل حفيديها على يد الداخلية

توفيت جدة الشقيقين المصريين محمد ومحمود على فور سماعها نبأ مقتلهما على يد قوات الأمن .

وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت قتل الشقيقين محمد ومحمود علي من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن 8 أفراد على طريق سوهاج سفاجا.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية قامت بتصفية 8 أفراد خارج إطار القانون.

وتقول جماعة الإخوان إن أجهزة الأمن المصرية تقوم باغتيال العديد من أعضاء الجماعة ثم تدعي بأن القتل وقع أثناء تبادل لإطلاق النار.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان “تنظيما إرهابيا” بقرار حكومي، في ديسمبر/كانون أول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى الإخوان،حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.