قتيل وعشرات الجرحى في اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن في مصر

قتل شخص وأصيب العشرات إثر اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة وأهالي جزيرة الوراق بالجيزة جنوبي القاهرة، وذلك بسبب دخول قوات الأمن إلى الجزيرة لتنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة.

وقال محمد عبد المعبود أحد سكان جزيرة الوراق لرويترز إن القتيل من سكان الجزيرة وإن من بين المصابين امرأتين أصيبت إحداهما بطلق خرطوش في الصدر.

وشيع الأهالي جثمان القتيل سيد حسن على الجيزاوي، ورددوا هتافات “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”، و”لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله”، وقطعوا حركة المرور، في طريقهم لدفن جثمان الشاب بحسب صحيفة “المصري اليوم” الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن أهالي جزيرة الوراق قطعوا طريق الكورنيش المقابل للجزيرة احتجاجًا على مقتل الشاب خلال الاشتباكات التي نشبت بين الأهالي والشرطة.

وكانت قوات من الجيش والشرطة قد حاصروا الجزيرة منذ الساعات الأولى من الصباح اليوم الأحد، وانتشرت قوات الأمن على جانبي الجزيرة وسط اعتراضات من الأهالي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني بوزارة الداخلية أن 28 من رجال الشرطة أصيبوا بطلقات خرطوش، خلال الاشتباكات بين القوات وأهالى جزيرة الوراق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد ألمح قبل شهر خلال مؤتمر إزالة التعديات على أراضى الدولة إلى أن سكان الجزيرة تعدوا على أرض أملاك دولة، وتحولت إلى منطقة عشوائية، ووجه رئيس الوزراء بتطويرها ودخول رجال الأعمال تحويلها إلى منطقة استثمارية.