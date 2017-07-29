شاهد: محكمة مصرية تحيل 8 للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم

أحالت محكمة مصرية اليوم السبت أوراق ثمانية متهمين إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم في قضية أحداث قسم شرطة حلوان 2013.

وحدد المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد جلسة 10 أكتوبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين وعددهم 68 متهما.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وإقامة حواجز حجرية، ورشق القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف.

وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان بجنوب القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013 وهو نفس اليوم الذي شهد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الرافضين لعزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي.

وقُتل مئات المعتصمين خلال عملية الفض ما أثار غضب واسع في الشارع المصري.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الذي سيصدر في أكتوبر/ تشرين الأول أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.