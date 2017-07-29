شكوى قطرية لدى الأمم المتحدة من تسييس شعائر الحج والعمرة

خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، بشأن التضييقات السعودية على حجاجها ومعتمريها.

وأبدت اللجنة قلقها الشديد من تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأوضحت اللجنة أن السلطات السعودية منذ بدء الحصار في الخامس من يونيو/حزيران الماضي اتخذت إجراءات أعاقت سفر المواطنين القطريين لأداء الحج والعمرة.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي، حيث تمت مخاطبة المعتمرين عبر السلطات السعودية وإجبارهم على العودة إلى قطر عن طريق الخطوط القطرية التي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي، لافتة إلى أنه تم إجبار مواطنين قطريين على مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد رفع شكوى أخرى إلى منظمة اليونسكو، إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل مسألة منع مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء مناسك الحج في المحافل الدولية المختصة.