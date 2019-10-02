السعودية تحدد موعد النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة
2/10/2019-|آخر تحديث: 16/9/202403:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
حدّدت محكمة سعودية العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية الداعية سلمان العودة الذي يواجه عقوبة الاعدام، حسب ما أفاد نجله، الأربعاء.
التفاصيل
- عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة كتب على حسابه بتويتر: “اليوم (الأربعاء) حضر الوالد سلمان العودة الى المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس المقبل (الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول ) كجلسة للنطق بالحكم”.
- حضر العودة خلال الأسبوعين الماضيين سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله.
- عبد الله العودة: النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات “ما اعتبرته أدلّة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة على حسابه بتويتر”.
- عادة لا تعلن المحاكم في السعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
والداعية السعودي سلمان العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/ أيلول 2017 ضمن حملة شنتها السلطات على كتاب وصحفيين ودعاة.
اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم.
أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية.
— عبدالله العودة (@aalodah) October 2, 2019
محاكمة الشيخ سلمان العودة
- مدع عام سعودي كان قد طلب الإعدام للشيخ العودة عند بدء محاكمته في سبتمبر/ أيلول 2018، بحسب ما نقلت صحف محلية، موضحة أيضا أن 37 تهمة وجهت اليه.
- العودة من أبرز وجوه تيار الصحوة في السعودية، وهو صوت يعبر عن المظالم الجماعية داخل المملكة.
حصار قطر
- اعتقل العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر/ أيلول 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.
- تقول عائلة سلمان العودة إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة الأمر الذي رفضه.
- فرضت السعودية وحلفاؤها حصارا على قطر في يونيو/ حزيران 2017.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات