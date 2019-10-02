السعودية تحدد موعد النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة

حدّدت محكمة سعودية العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية الداعية سلمان العودة الذي يواجه عقوبة الاعدام، حسب ما أفاد نجله، الأربعاء.

التفاصيل

عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة كتب على حسابه بتويتر: “اليوم (الأربعاء) حضر الوالد سلمان العودة الى المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس المقبل (الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول ) كجلسة للنطق بالحكم”.

حضر العودة خلال الأسبوعين الماضيين سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله.

عبد الله العودة: النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات “ما اعتبرته أدلّة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة على حسابه بتويتر”.

عادة لا تعلن المحاكم في السعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

والداعية السعودي سلمان العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/ أيلول 2017 ضمن حملة شنتها السلطات على كتاب وصحفيين ودعاة.

اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم.

أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية. — عبدالله العودة (@aalodah) October 2, 2019

محاكمة الشيخ سلمان العودة

مدع عام سعودي كان قد طلب الإعدام للشيخ العودة عند بدء محاكمته في سبتمبر/ أيلول 2018، بحسب ما نقلت صحف محلية، موضحة أيضا أن 37 تهمة وجهت اليه.

العودة من أبرز وجوه تيار الصحوة في السعودية، وهو صوت يعبر عن المظالم الجماعية داخل المملكة.

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