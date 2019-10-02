تصاعد أزمة مكالمات ترمب.. وبوتين لا يمانع نشر اتصالاته معه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه لن يمانع في نشر اتصالاته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب مضيفا أنه دائما يعتقد أنه من المحتمل نشر ما يتفوه به كلما تحدث.

ما القصة؟

تصريحات بوتين تأتي بعد أيام من تصريح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي السناتور آدم شيف أن الكونغرس الأمريكي عقد العزم على الاطلاع على اتصالات ترمب الهاتفية مع بوتين وغيره من زعماء العالم.

شيف أشار إلى مخاوف من احتمال أن يكون ترمب ربما عرض الأمن القومي للبلاد للخطر.

عن المكالمة الهاتفية التي دفعت بالديمقراطيين إلى بدء إجراءات لعزل ترمب، قال بوتين “لا أرى شيئًا مسيئاً في المحادثة بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

بوتين: الرئيس ترمب لجأ إلى زميل بطلب للتحقيق في فساد محتمل مرتبط بأعضاء في إدارته السابقة.

بوتين: لقد دأبوا على استخدام أي عذر لمهاجمة الرئيس ترمب؛ وهو الآن أوكرانيا.

بومبيو مشارك في مكالمة زيلينسكي

البيت الأبيض نشر الأسبوع الماضي محتوى المكالمة الهاتفية التي تعود إلى يوليو/ تموز بين ترمب وزيلينسكي.

أظهر نص المكالمة أن ترمب طلب من زيلينسكي إجراء تحقيق يستهدف منافسه جو بايدن.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، الأربعاء، إنه شارك في الاتصال الهاتفي بين ترمب ونظيره الأوكراني.

طلبت ثلاث لجان في الكونغرس رسميا من بومبيو تزويدها بالوثائق الضرورية للتحقيق الذي تجريه.

مكالمة موريسون

المعارضة الأسترالية طالبت الحكومة بنشر مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء سكوت موريسون وترمب، قالت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي طلب خلالها المساعدة لتشويه سمعة خصوم سياسيين له.

موريسون قلل من أهمية المكالمة، ووصفها بـ”المقتضبة والعادية”، وقال إن ترمب طلب منه فقط أن يقيم “نقطة اتصال” داخل الحكومة الأسترالية ما يساعد على تكذيب أن روسيا ساعدت حملته الانتخابية عام 2016.

انقلاب وحرب أهلية