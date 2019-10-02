تغيير اسم شارع السفارة السعودية بهولندا إلى “خاشقجي”

قام فرع منظمة العفو الدولية في هولندا، الأربعاء، بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية بالعاصمة لاهاي من شارع الملكة إلى شارع خاشقجي.

التفاصيل

المنظمة قالت على حسابها عبر تويتر إنه مر عام كامل على مقتل خاشقجي، في الحقيقة ترغب السعودية بنسيان ذلك، لكن نحن لن ننسى.

العفو الدولية: قمنا اليوم بإطلاق اسم خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية بلاهاي.

الإفراج عن المعتقلين بالسعودية

مديرة البحوث بمنظمة العفو الدولية لين معلوف طالبت بالإفراج عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية.

معلوف: أي حديث عن تحمل المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي لا معنى له، إن لم يتم فوراً، ودون قيد أو شرط، إطلاق سراح عشرات الأفراد الذين ما زالوا يعانون في السجن.

معلوف طالبت بالسماح بالدخول الفوري وغير المشروط لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى السعودية لمراقبة المحاكمة الجارية في قضية مقتل خاشقجي والإفصاح عن مجرياتها علناً.

إحياء ذكرى مقتل خاشقجي