تغيير اسم شارع السفارة السعودية بهولندا إلى “خاشقجي”
2/10/2019-|آخر تحديث: 16/9/202403:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قام فرع منظمة العفو الدولية في هولندا، الأربعاء، بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية بالعاصمة لاهاي من شارع الملكة إلى شارع خاشقجي.
التفاصيل
- المنظمة قالت على حسابها عبر تويتر إنه مر عام كامل على مقتل خاشقجي، في الحقيقة ترغب السعودية بنسيان ذلك، لكن نحن لن ننسى.
- العفو الدولية: قمنا اليوم بإطلاق اسم خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية بلاهاي.
الإفراج عن المعتقلين بالسعودية
- مديرة البحوث بمنظمة العفو الدولية لين معلوف طالبت بالإفراج عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية.
- معلوف: أي حديث عن تحمل المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي لا معنى له، إن لم يتم فوراً، ودون قيد أو شرط، إطلاق سراح عشرات الأفراد الذين ما زالوا يعانون في السجن.
- معلوف طالبت بالسماح بالدخول الفوري وغير المشروط لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى السعودية لمراقبة المحاكمة الجارية في قضية مقتل خاشقجي والإفصاح عن مجرياتها علناً.
إحياء ذكرى مقتل خاشقجي
- يأتي ذلك فيما يحيي العالم الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
- قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية أثارت استنكارا واسعا لم يتوقف حتى اليوم.
- في يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة أنييس كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
- كالامارد المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، أكدت في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات