جونسون سيعلق عمل البرلمان البريطاني مجددا

قالت محطة سكاي نيوز البريطانية، الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلق أعمال البرلمان مجددا في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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التعليق المرتقب للبرلمان يأتي قبل إطلاق برنامج تشريعي جديد يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

المحكمة العليا البريطانية كانت قضت الأسبوع الماضي بعدم قانونية قرار جونسون تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع وأمرت بإعادة انعقاده.

عرض لتجنب الخروج دون اتفاق

جونسون قدم للاتحاد الأوربي بـ “التسوية” لتجنب بريكست من دون اتفاق، لكن بروكسل رأت في هذه الخطة الجديدة “نقاطا إشكالية عدة”.

عرض بوريس جونسون ما اعتبره “تسوية معقولة” عبر رسالة وجهها الى رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر.

تتيح خطة جونسون إبقاء أيرلندا الشمالية خلال فترة في المنطقة الجمركية نفسها لباقي المملكة المتحدة، ومن دون إقامة تدقيق جمركي فعلي على الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي مقاطعة بريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوربي، ما قد يهدد اتفاقات السلام الموقعة عام 1998.

يونكر أشار إلى “نقاط إشكالية” عدة في هذه الخطة منها الحدود الأيرلندية المعقدة والتي لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق خروج.

ميشال بارنييه مفاوض الاتحاد الأوربي في شأن بريكست اعتبر أن “هناك تقدما سجل، لكن بصراحة هناك عمل كثير لا يزال ينبغي القيام به” بعد اطلاعه على خطة جونسون.

مخاوف في أيرلندا

المعروف أن احتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق مع الاتحاد الأوربي وبالتالي عودة الحدود بين الأيرلنديتين، يثير قلق جمهورية أيرلندا.

تتخوف أيرلندا من أن يؤدي هذا الاحتمال إلى تهديد السلام الذي أقر في أيرلندا الشمالية عام 1998 بعد ثلاثة عقود من أعمال العنف بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك أنصار الوحدة مع أيرلندا، وبين الوحدويين البروتستانت المدافعين بشراسة عن البقاء تحت سلطة التاج البريطاني.

خروج دون اتفاق