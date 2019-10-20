مصر: قتلى وجرحي في قصف جوي على قرية أبو العراج في سيناء

قتل 4 مدنيين على الأقل وأصيب 12 آخرين، بعضهم حالتهم حرجة، في قصف جوي استهدف، السبت، منزل بمنطقة أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء بمصر.

التفاصيل

مصادر أفادت للجزيرة أنه في حدود الساعة 9 بتوقيت القاهرة سمع صوت قصف قوي جنوب الشيخ زويد يليه أصوات استغاثة وصوت سيارات الإسعاف.

المصادر: القصف كان على أحد المنازل بقرية أبو العراج إحدى القري القلائل التي ما زالت تسكنها بعض الأسر جنوب مدينة الشيخ زويد.

المصادر: تعرضت هذه القرية لمجازر عديدة في السنوات الماضية وأغلب سكانها من البسطاء الذين لا يقدرون على تكاليف النزوح داخل مركز المدينة أو خارج سيناء.

الباحث في شؤون سيناء أحمد سالم قال في منشور على صفحته بموقع فيسبوك “إن طائرة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن، جمعة عيد سلمان بقرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد أدى لمقتل أربعة مدنيين”

قال الصحفي السيناوي مصطفى سنجر في تغريدة له على موقع تويتر إنه وفق روايات أهلية، وقت العشاء، سمع دوى انفجار هائل جنوب الشيخ زويد، تلاه سماع صراخ مرعب يدوي لمسافات بعيدة نتيجة سكون الليل.

سنجر نشر أسماء القتلى ال 4 وأكد أن بينهم شقيقتين.

لم يصدر أي تعليق رسمي من القوات المسلحة المصرية ولا وزارة الصحة حتى اللحظة.

روايات أهلية.. وقت العشاء.. سماع دوى انفجار هائل جنوب الشيخ زويد.. تلاه سماع صراخ مرعب يدوي لمسافات بعيدة نتيجة سكون الليل #سيناء #الشيخ_زويد #ابو_العراج #sinai — mostafa singer (@MostafasingerMr) October 19, 2019