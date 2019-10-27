غارديان: 41% من سكان العالم شبان غاضبون

هل نحن إزاء حقبة جديدة من الثورات حول العالم؟ أم أن من الغباء محاولة الربط بين الاحتجاجات الغاضبة في الهند على ارتفاع أسعار البصل، والمظاهرات المؤيدة للديمقراطية في روسيا؟

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ينطلق محلل الشؤون الخارجية بصحيفة الغارديان البريطانية، سايمون تيسدال، في محاولة للإجابة على السؤالين للوقوف على الأسباب التي تدعو الشباب حول العالم إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم على الأوضاع في بلدانهم.

يقول تيسدال إن الاحتجاجات تختلف في تفاصيلها بين دولة وأخرى، إلا أن الانتفاضات الشعبية الأخيرة تبدو أن لها عاملا مشتركا واحدا: هو الشباب.

ففي أغلب الحالات كان الشباب في طليعة المنادين بالتغيير. فالثورة التي أطاحت بالنظام الحكم في السودان هذا العام كانت ذات طابع شبابي في الأساس.

على أن هذا الأمر لا يبدو مفاجئا. فالشباب في أي حقبة من الحقب ينزعون إلى إحداث تغيير جذري في النظام القائم، ومما يفاقم الأوضاع في الوقت الراهن الضغوط الناجمة عن تزايد أعداد السكان والاختلالات السياسية والاجتماعية.

إن العالم يعج اليوم بشرائح من الشباب أكثر من أي وقت مضى. فنحو 41 % من السكان في العالم البالغ عددهم 7.7 مليار نسمة هم في سن 24 عاما أو ما دون ذلك.

ففي أفريقيا، 41% من السكان دون 15 عاما. وفي آسيا وأمريكا الجنوبية، 25% من مواطنيها من فئة الشباب (والقارتان معا تستحوذان على 65% من سكان العالم).

أما في الدول المتقدمة، فإن ثمة اختلالا في التوازن يميل نحو الاتجاه الآخر، إذ يشكل الشباب دون 15 عاما من العمر 16% من إجمالي الأوروبيين، ونحو 18% من السكان فوق سن 65 عاما، وهو ضعف متوسط عددهم في العالم أجمع.