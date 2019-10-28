وزير الدفاع الأمريكي: الوضع في سوريا معقد رغم مقتل البغدادي

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الوضع الأمني في سوريا لا يزال معقدا على الرغم من مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

وأضاف إسبر خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإثنين أن القوات الأمريكية ستعيد تموضعها في دير الزور ومنطقة التنف بسوريا.

أبرز تصريحات إسبر

مقتل البغدادي لن يقضي على الإرهاب في العالم ولكنه يرسل رسالة بأننا نتعقب الإرهابيين أينما كانوا.

بدأنا بإعادة نشر قواتنا في سوريا لضمان ألا يصل تنظيم الدولة أو غيره إلى حقول النفط.

عملية قتل البغدادي لم تسفر عن مقتل أي من جنودنا رغم أنها كانت خطيرة جدا.

حقول النفط في سوريا يمكن أن تكون مصدرا مهما لتمويل قوات سوريا الديمقراطية.

ليس من دور الولايات المتحدة أن تعمل شرطيا في منطقة الشرق الأوسط.

جثمان البغدادي

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مايك ميلي قال إنه تم التخلص من بقايا جثمان البغدادي.

مايك ميلي: السلطات الأمريكية لا تعتزم نشر صور ولا لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

لقد تم اعتقال رجلين بالغين حيين. وهما الآن محتجزان لدينا في منشأة آمنة.

وزارة الدفاع ستوفر بعض مقاطع الفيديو وصورا لعملية استهداف البغدادي بعد رفع السرية عنها.

لدينا مقاطع فيديو وصور ولسنا مستعدين الآن لنشرها فهي تخضع لإجراءات رفع السرية.

ترمب قد يسمح بنشر تسجيل للعملية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها البغدادي.

ترمب: نفكر في الأمر. ربما (نسمح بذلك). ربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها.

كشف ترمب، أمس الأحد، بالتفصيل عن الغارة على مجمع البغدادي قائلا إن زعيم التنظيم فجر حزاما ناسفا كي يودي بحياته مع اقتراب القوات الأمريكية منه.

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