ترمب يؤكد مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي
29/10/2019-|آخر تحديث: 16/9/202403:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن القوات الأمريكية قتلت الشخص الذي كان من المرجح أن يخلف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة.
التفاصيل
- ترمب أضاف عبر تويتر: “تأكد للتو أن القوات الأمريكية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي. كان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم”.
- لم يحدد ترمب الشخص الذي يقصده بالاسم لكن الولايات المتحدة أكدت، أمس الإثنين، مقتل أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم الدولة والشخصية البارزة في التنظيم.
مقتل أبو بكر البغدادي
- أعلن ترمب، صباح الأحد الماضي، مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية شمال غربي سوريا تمت مساء السبت.
- ترمب أضاف أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله أثناء غارة، بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود.
خلافة البغدادي
- قالت تقارير صحفية إن البغدادي لم يكن عند مقتله القائد الحقيقي للتنظيم وعملياته.
- الاسم الأكثر تداولا بصفته خليفة للبغدادي هو العراقي التركماني عبد الله قرداش الذي يعرف أيضا باسم حاجي عبد الله العفري.
- قرداش وهو من قضاء تلعفر غرب الموصل بشمال العراق، وُصف بأنه خليفة البغدادي منذ أن أعلنت وكالة أعماق الذراع الإعلامية لتنظيم الدولة في أغسطس/آب الماضي أن البغدادي رشحه “لرعاية أحوال المسلمين”، حسب تعبير الوكالة.
- لكن تقريرا لوكالة الأنباء الفرنسية نقل عن خبراء أن عملية اختيار خلف للبغدادي قد تؤدي إلى انشقاقات في صفوف التنظيم، لكن خبراء آخرين يرون أن غياب القائد من شأنه أن يعزز موقع التنظيم الذي يتمتع بهيكل إداري قوي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات