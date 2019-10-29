تونس: إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

قال بيان لرئاسة الحكومة التونسية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد أقال وزيري الخارجية والدفاع بعد مشاورات مع الرئيس الجديد قيس سعيد.

التفاصيل

رئاسة الحكومة أفادت بإعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من مهامه على أن يتولى وزير العدل الحالي كريم الجموسي المنصب بالنيابة بدلا منه. والزبيدي وزير مستقل وكان من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.

أعفي وزير الخارجية خميس الجهيناوي المحسوب على حزب “حركة نداء تونس” من مهامه فيما سيتولى صبري البشطبجي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المهام بدلا منه.

أقيل كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني المحسوب أيضا على حزب نداء تونس من مهامه كذلك.

الرئيس الجديد

تأتي الإقالات بعد أقل من أسبوع من استلام الرئيس الجديد قيس سعيد منصبه رئيسا جديدا لتونس.

بحسب الدستور، فإن الإقالات في المناصب العليا بالدولة تتم بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

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