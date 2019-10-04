سياسة

مطالبات باستقالة الحكومة العراقية بعد مقتل عشرات المتظاهرين

أسفرت احتجاجات حاشدة اندلعت في المحافظات العراقية على مدار أيام إلى مقتل أكثر من 100 شخص
محمد داود
4/10/2019-|آخر تحديث: 16/9/202403:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة؛ بعد مظاهرات تطالب بتحسين الأحوال المعيشية ومحاربة الفساد.

التفاصيل:
  • مقتدى الصدر دعا الحكومة للاستقالة قائلا: “احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة”.
  • الصدر: لنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه.
  • محمد رضا آل حيدر -رئيس لجنة الأمن والدفاع في كتلة “سائرون” المدعومة من الصدر قال إنهم علقوا عمل كتلتهم في مجلس النواب دعما لحقوق المتظاهرين السلميين المشروعة.
  • رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي طالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لتلافي الفشل الحكومي وانسداد أفق العملية السياسية.
رئيس البرلمان يؤيد المتظاهرين
  • رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أيد المتظاهرين قائلا “صوتكم وصل رسالتكم وصلت”.
  • الحلبوسي: إذا لم أر الدولة متجهة نحو تلبية طموح الشعب وبعث الأمل في نفوسهم سأنزع سترتي وتجدوني أول شخص بين المتظاهرين.
  • الحلبوسي دعا المحتجين إلى المجيء لمجلس النواب.
مقتل عشرات المتظاهرين
  • وكالة رويترز نقلت عن الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى ثلاثة أيام من المظاهرات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 46 قتيلا.
  • المصادر قالت إن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث لقى 18 حتفهم بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.
  • مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية تابعة للبرلمان) قالت الجمعة، إن 37 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ الثلاثاء الماضي.
  • أوضحت المفوضية في بيان، أن عدد الوفيات بالاحتجاجات بلغ 37 قتيلا، و1329 إصابة، في حين بلغ عدد الموقوفين 272 شخصا.
لماذا الاحتجاجات؟
  • بدأت الاحتجاجات بسبب البطالة وسوء الخدمات لكنها تحولت إلى دعوات تطالب بإسقاط الحكومة بعد استخدام قوات الأمن للعنف ضد المتظاهرين.
  • هذه الاحتجاجات غير المسبوقة بسبب طابعها العفوي في بلد اعتاد على التحركات الحزبية والعشائرية والطائفية.
  • تمثل هذه الاحتجاجات الامتحان الأول لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تسلم السلطة قبل نحو عام.
رئيس الوزراء يطلب الدعم
  • رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حث المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية.
  • عبد المهدي قال إنه لا يوجد “حل سحري” لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا.
مطالبات حقوقية
  • دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى أن “تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المحتجين.
  • حضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة على إجراء تحقيق “عاجل” و”شفاف” بشأن القتلى الذين سقطوا في التظاهرات.
خلفيات
  • يحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
  • يعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
المصدر : وكالات

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