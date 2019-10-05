مصر تعلن وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود

قالت وزارة الري المصرية اليوم السبت، إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود مع الجانب الإثيوبي.

جاء ذلك في تصريحات محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والتي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

تصريحات محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري

الجانب الإثيوبي رفض كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث.

رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ.

السيسي يرد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كتب على موقع تويتر: تابعت نتائج الاجتماع الثلاثي … الذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.

السيسي: أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.

السيسي: الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.

مفاوضات الخرطوم